109 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وأغلقت شرطة الاحتلال، باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود.وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس: إن 109 مستوطنين، بينهم 50 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة.وأوضح، أن مرشدين يهوداً قدموا للمستوطنين المقتحمين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد.وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند الأبواب، وخاصة للنساء.