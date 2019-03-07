الوزير الحساينة: تقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد محمد الحساينة، عن تقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية لإعمار غزة، وعن طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي.وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي: هناك تقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية، خاصة المشروع الجاري تنفيذه بإنشاء (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى، والمشروع عبارة على ثلاث حزم، تشتمل على إحدى عشرة عمارة سكنية، حيثتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتجري أعمال التقطيع الداخلي لعدد من الوحدات السكنية، وتم البدء بترميم وإعادة تأهيل أربعة أبراج سكنية في حي الندى شمال القطاع.وتقدم الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها لأبناء شعبنا الفلسطيني.ويذكر، أن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.5 مليون يورو) شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى في شمال القطاع، وتنفيذ مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية، والموقع العام لحي الندى، وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية، بالإضافة إلى إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.