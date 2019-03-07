نقابة الصحفيين: قرار اعتبار قناة الاقصى"منظمة إرهابية" تصريح باستهداف الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنعبرت نقابة الصحفيين، عن إدانتها ورفضها المطلق، لقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القاضي باعتبار قناة الأقصى الفضائية، التي تبث من غزة "منظمة إرهابية" وفقاً لمفاهيم وشريعة الاحتلال، الذي يعتبر جذر الإرهاب والعنصرية في المنطقة، والعالم باسره.واعتبرت النقابة، أن هذا القرار يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الصحفيين، ووسائل الإعلام الفلسطينية، وأنه يشكل تشريعاً رسمياً للعدوان على وسائل الإعلام، وتصريحاً باستهداف الصحفيين والعاملين في القناة.ورأت النقابة، أن اتهامات جهاز المخابرات الإسرائيلي للقناة ببث رسائل مشفرة للمقاومين، والتي استند إليها القرار، هي اتهامات خرقاء وساذجة صادرة عن جهة إرهابية عنصرية، أيديها ملطخة بدماء الصحفيين ودماء أبناء الشعب الفلسطيني، وهي أيضاً الجهة التي تُسير الإعلام الإسرائيلي، وتغطي تحريضه الدائم على الفلسطينيين، والعرب عموماً.وحذرت النقابة من وضع الصحفيين الفلسطينيين على قائمة ضحايا التنافس الانتخابي المحموم لكنيست الاحتلال، وللتغطية على ملاحقة نتنياهو من تهم الفساد والرشاوى، التي وجهت له، وجددت مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للصحفيين في ميادين عملهم.ودعت النقابة الزملاء الصحفيين في قناة الأقصى إلى مواصلة عملهم وأداء واجباتهم المهنية، وعبرت عن تضامنها الكامل معهم.