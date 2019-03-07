القواسمي: ترامب ونتنياهو قررا كسر الإرادة السياسية بتجويع أطفال فلسطين



وأوضح القواسمي، أن ترامب ونتنياهو مسؤولين بشكل مباشر عن تجويع أطفال فلسطين، وعن نقص الدواء في المستشفيات بعد قراراتهم المتتالية من ترامب بقطع كافة المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وعن وكالة الغوث، ومن نتنياهو بعد قراره بسرقة مئة وخمسين مليون دولار من أموال وقوت شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن ترامب ونتنياهو، قررا تجويع الأطفال في فلسطين، وضرب حصار اقتصادي شامل، بهدف كسر الإرادة السياسية، وانتزاع تنازلات متعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني، مشددة على أن حقوق شعبنا، وعلى رأسها القدس وقضية اللاجئين غير خاضعة في قاموس حركة فتح للمساومة أو التنازل، ومستعدون للصمود والصبر والتعبير بكل قوة عن موقف الرجال الحاملين لأمانة القدس والأرض والشهداء الأكرم منا جميعاً، والأسرى الأبطال.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي: أن شعبنا الفلسطيني أصيل وعظيم، وقد قدم مئات الآلف من أبنائه وخيرة قيادته من أجل الحرية والاستقلال والدولة الناجزة، وعاصمتها القدس، ولا يرضى بأن يقايض الحقوق بالدولار، مهما عظمت الضغوطات على كافة المستويات، وأن الرئيس محمود عباس، وفتح من خلفه والأغلبية الساحقة من شعبنا العظيم الوطني، جاهزون للتصدي والدفاع عن حقوق شعبنا، مهما كلف ذلك من ثمن.