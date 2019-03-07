شاهد: إسماعيل هنية يلتقي رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في مكتبه، بمدينة غزة.وتركزت المباحثات بين هنية وناصر، الذي وصل إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حول الانتخابات.وكانت المحكمة الدستورية العليا في رام الله، أصدرت قراراً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحل المجلس التشريعي، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.ولاقى هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، فيما أكدت حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أن هذا القرار، سيساهم في إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 12 عاماً.