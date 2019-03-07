الشعبية: المزيد من الجباية بقطاع غزة تعظيم لمعاناة المواطنين وضرب لمقومات الصمود

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في القطاع، وعدم إرهاقه بالمزيد من الجباية والرسوم الضريبية، والتي "من المؤكد أنها ستفاقم من معاناة شعبنا الذي يئن من وطأة الحصار وتداعيات فرض الإجراءات العقابية".واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فرض الجهات المسؤولة في القطاع المزيد من الضرائب والرسوم في القطاع، والتي طالت سلعاً وخدمات أساسية، يدفع ثمنها المواطن المسحوق، وتساهم في تحميله أعباءً إضافية، ستؤدي إلى المزيد من معدلات الفقر والبطالة في ظل انعدام الخدمات الصحية والبلدية والحياتية.وأكدت أن الأساس هو إيجاد آليات وخطط وبرامج لحل الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني المطحون، لا إضعاف قدرته على الصمود بفرض المزيد من هذه الضرائب والرسوم، خاصة وأن هذه الإجراءات يمكن أن تضرب صميم مجتمع المقاوم، الذي يسعى الجميع إلى تكريسه في ظل خصوصية غزة.وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن أقصر الطرق لمعالجة الأزمات الوطنية والمعيشية والحياتية يتم عبر تنفيذ الاتفاقيات الوطنية، وصولاً لإنجاز المصالحة التي تقوم على أسس الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، والتوافق على عقد مجلس وطني توحيدي جديد بديلاً عن حالة الصراع والمناكفات والإجراءات المتبادلة التي تعمق الأزمة وتزيد من معاناة شعبنا، وبما يوحد طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال المسؤول الأول عن معاناة شعبنا.