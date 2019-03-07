الاحتلال يُغلق حاجز الجلمة العسكري ويقتحم مدينة جنين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، واقتحمت المدينة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أغلقت حاجز الجلمة العسكري، واقتحمت مدينة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة في محيط ضاحية صباح الخير والمنطقة المحاذية لشارع جنين-الناصرة.يذكر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، خمسة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية ومخيم جنين للاجئين، بينهم أسرى محررون.