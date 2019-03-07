شؤون فلسطينية

ادعيس يُعلن عن ربط لجان الزكاة عبر بوابة إلكترونية رسمية

ادعيس يُعلن عن ربط لجان الزكاة عبر بوابة إلكترونية رسمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية/
رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني، عن ربط لجان الزكاة بكافة محافظات الوطن، عبر بوابة إلكترونية رسمية، لضبط المعاملات الإدارية والمالية، وسرعة إنجاز المعاملات، ما بين الصندوق، وباقي لجان الزكاة.

جاء ذلك، خلال افتتاحه ورشة العمل التي يعقدها صندوق الزكاة الفلسطيني للعاملين بلجان الزكاة، بحضور وكيل الوزارة حسام أبو الرب؛ لتعريفهم بآلية العمل عبر هذه البوابة الإلكترونية، وخاصة بما يتعلق بالتقارير المالية والإدارية، وكفالات الأيتام، وأملاك الزكاة، والبطاقات التعريفية للمستفيدين، بالإضافة إلى آلية
العمل بالكتب الصادرة والوارد بين الصندوق واللجان المختلفة.

وأشار ادعيس إلى أن هذا المشروع، يأتي ضمن أهداف وزارة الأوقاف بتنفيذ المشاريع الإلكترونية والتحول الإلكتروني بما يحقق مصلحة الفقراء والمحتاجين، ويرتقي بالخدمات وفق آليات عملية تسهل الخدمات، التي يقدمها صندوق الزكاة الفلسطيني عبر لجان الزكاة المنتشرة بكافة المحافظات للمستفيدين.

بدوره، أكد إسماعيل أبو الحلاوة، مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق، لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية؛ لتصبح لجانه حيوية، ويكون لديها القدرة على إنجاز
مشاريعه بالسرعة المطلوبة.

وأوضح أبو الحلاوة، أن هذا المشروع، تم البدء به بعد انعقاد ملتقى الزكاة الأول "الزكاة واقع ... ورؤية مستقبلية" الذي أوصى بهذا المشروع من أجل تلمس احتياجات اللجان والوقوف على متطلبات تعزيز عملها من خلال تطوير برامج عملها.

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