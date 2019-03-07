انخفاض شديد في نسبة الأمريكيين الداعمين لإسرائيل على حساب الفلسطينيين





ووفقًا للاستطلاع، فقد طرأ في العام الأخير انخفاض في نسبة دعم الجمهوريين لإسرائيل، لكن وضعها بين مؤيدي حزب الرئيس ترامب لا يزال جيداً، وأما في الجانب الديمقراطي، فقد عبر أقل من نصف المستجيبين عن دعمهم لإسرائيل.



ويشار إلى أن استطلاع (جالوب) السنوي، تعرض لانتقادات في الماضي، بسبب طريقة صياغته، فالسؤال الذي يطرحه هو: "في الشرق الأوسط، من تدعم أكثر إسرائيل أو الفلسطينيين؟" ثم هناك ثلاثة خيارات: ادعم إسرائيل بشكل أكبر، ادعم الفلسطينيين بشكل أكبر، أو على ادعم الجانبين على قدم المساواة.



وقال 59٪ من المستطلعين، إنهم يؤيدون إسرائيل أكثر، مقابل 21٪ قالوا إنهم يؤيدون الفلسطينيين أكثر، و20٪ قالوا إنهم يدعمون الطرفين بشكل متساوٍ، والرقم الذي يقول: إن 59٪ من المستطلعين يؤيدون إسرائيل هو الأدنى منذ عشر سنوات، أي أنه لأول مرة منذ عام 2009، قال أقل من 60٪ من المستطلعين إنهم يدعمون إسرائيل بشكل أكبر، من ناحية أخرى، فإن النسبة المئوية للمستجيبين، الذين يدعمون الفلسطينيين، تعتبر الأعلى في السنوات العشرين الماضية.



أما نسبة المستطلعين، الذين يدعمون كلا الجانبين بشكل متساوٍ فتتفق مع النتائج في السنوات السابقة.



كما يظهر الاستطلاع فجوة كبيرة في دعم إسرائيل بين مؤيدي أكبر حزبين في الولايات المتحدة. بين الجمهوريين، 76٪ يؤيدون إسرائيل، وهي نسبة أقل مما كان في السنوات السابقة، لكنها لا تزال نسبة عالية.



وفي الجانب الديمقراطي، قال 43٪ فقط إنهم يؤيدون إسرائيل أكثر. ويتواصل انخفاض مستوى الدعم لإسرائيل في الجانب الديمقراطي منذ بداية عام 2013، عندما بدأت المواجهة المباشرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس السابق براك أوباما حول الاتفاق النووي مع إيران.



رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن معدل الدعم الأمريكي لإسرائيل مقارنة بالفلسطينيين، انخفض إلى أدنى مستوياته خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض دعم الديمقراطيين، وفقاً لاستطلاع للرأي، أجرته مؤسسة (جالوب)، ونشرته أمس الأربعاء.