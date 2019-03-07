زوارق الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال القطاع





يشار إلى أن زوارق الاحتلال، تُطلق النار بشكل شبه يومي، تجاه مراكب الصيادين، فيما تصادر في مرات عديدة، مراكبهم وتعتقلهم.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة الواحة، شمال قطاع غزة.جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة، اليوم الخميس.