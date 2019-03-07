تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أنقرة تقوم بما يلزم في حال توقيعها اتفاقية ما، ولا تتخذ مواقف متعنتة، فيما يتعلق بشراء منظومة "إس 400" الروسية.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: أن تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) الروسية في تموز/يوليو المقبل، متابعا: "شراؤنا "إس-400" لا يعني أننا لن نشتري (باتريوت) نحن بحاجة لها، وإذا تحققت شروطنا يمكننا التفاوض لشرائها".وقال نائب الرئيس التركي: إن أنقرة تقوم بما تقتضيه مصالحها فيما يتعلق بمنظومة "إس-400"، هي من تختار وتتخذ القرار.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده، قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات (إس- 500) الصاروخية للدفاع الجوي والتي تعمل روسيا حالياً على إنتاجها، بعد صفقة شراء منظومات (إس- 400).