دولي

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل

تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) في يوليو المقبل
نائب الرئيس التركي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أنقرة تقوم بما يلزم في حال توقيعها اتفاقية ما، ولا تتخذ مواقف متعنتة، فيما يتعلق بشراء منظومة "إس 400" الروسية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول) الرسمية: أن تركيا تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومة (إس 400) الروسية في تموز/يوليو المقبل، متابعا: "شراؤنا "إس-400" لا يعني أننا لن نشتري (باتريوت) نحن بحاجة لها، وإذا تحققت شروطنا يمكننا التفاوض لشرائها".

وقال نائب الرئيس التركي: إن أنقرة تقوم بما تقتضيه مصالحها فيما يتعلق بمنظومة "إس-400"، هي من تختار وتتخذ القرار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده، قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات (إس- 500) الصاروخية للدفاع الجوي والتي تعمل روسيا حالياً على إنتاجها، بعد صفقة شراء منظومات (إس- 400).

أخبار ذات صلة

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

نائبة أميركية تُفجر مفاجأة: رئيسي في سلاح الجو اغتصبني.. ولهذا لم أُبلغ عنه

جمهورية &#34;الجبل الأسود&#34; ترسل جنودها للعراق

جمهورية "الجبل الأسود" ترسل جنودها للعراق

فنزويلا تطرد السفير الألماني

فنزويلا تطرد السفير الألماني

أردوغان: صفقة (إس-400) محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا (إس-500)

أردوغان: صفقة (إس-400) محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا (إس-500)

إسرائيل تُناقش شطب ترشيح الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست المقبلة

إسرائيل تُناقش شطب ترشيح الأحزاب العربية من انتخابات الكنيست المقبلة

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

هجوم يوقع 16 قتيلا شرقي أفغانستان

هجوم يوقع 16 قتيلا شرقي أفغانستان

دبلوماسي روسي: أميركا وإسرائيل تخططان لمؤامرة بمُسمى (صفقة القرن) وليست طريقاً للحل

دبلوماسي روسي: أميركا وإسرائيل تخططان لمؤامرة بمُسمى (صفقة القرن) وليست طريقاً للحل

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

حمدونة: إدارة السجون تُصعّد من خطواتها التعسفية تجاه الأسيرات

حمدونة: إدارة السجون تُصعّد من خطواتها التعسفية تجاه الأسيرات

فريق أبحاث الفضاء بجامعة الأقصى يرصد بُقعاً شمسية من غزة

فريق أبحاث الفضاء بجامعة الأقصى يرصد بُقعاً شمسية من غزة

ادعيس يدعو خطباء الجمعة لتأييد الموقف المشرف لمجلس الأوقاف في القدس

ادعيس يدعو خطباء الجمعة لتأييد الموقف المشرف لمجلس الأوقاف في القدس

الاحتلال يُخطر بهدم أربعة منازل زراعية في بلدة الخضر

الاحتلال يُخطر بهدم أربعة منازل زراعية في بلدة الخضر

إصابة رضيع بحالة اختناق إثر استنشاقه غاز الاحتلال في مخيم الدهيشة

إصابة رضيع بحالة اختناق إثر استنشاقه غاز الاحتلال في مخيم الدهيشة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 17 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 17 مواطناً

أسعار العملات اليوم الخميس

أسعار العملات اليوم الخميس

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

منوعات

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

هذه الأغنية تكشف قصة حب أنغام وأحمد ابراهيم قبل إعلان زواجهما

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

كندة علوش تودع شقيقها بكلمات مؤثرة

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بحملها الثاني.. وترد باستعلاء على تجاهل حلا الترك لابنتها

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

أسيل عمران تكشف عن عمرها الحقيقي دون أن تنتبه

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

محمد عساف في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل &#34;معشوق الفتيات&#34;

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل "معشوق الفتيات"

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

عربي

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

أين وصلت قضية محاولة اغتيال السيسي؟

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)