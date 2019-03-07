إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

أصيب ضابط صباح اليوم الخميس، وقتل عددٌ من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار، على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية)، عبر موقع (تويتر).



وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت أنباءً عن تبادل لإطلاق نار، جرى بين قوات الأمن المصرية، ومسلحين بالمحافظة.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن