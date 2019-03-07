عربي

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة

إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بالجيزة
قوات أمن مصرية - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ضابط صباح اليوم الخميس، وقتل عددٌ من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار، على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية)، عبر موقع (تويتر).

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت أنباءً عن تبادل لإطلاق نار، جرى بين قوات الأمن المصرية، ومسلحين بالمحافظة.

يتبع..

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