فتح تُعلق على وصول لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: إن الانتخابات هي الطريق الأسهل والأسرع للخروج من عتمة الانقسام، بعد انسداد أفق المصالحة، إثر رفض حماس تنفيذ اتفاق عام 2017، معربة على لسان المتحدث باسمها، عاطف أبو سيف، عن أملها أن تنجح مهمة لجنة الانتخابات في غزة، حتى تجرى الانتخابات.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيباً على وصول وفد لحنة الانتخابات المركزية إلى غزة، أن علىحماس تغليب المصلحة الوطنية، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات، مشدداً على أنه "يجب أن تكون أولويتنا تحقيق مصالحة مع بعضنا البعض، وليس البحث عن مصالحة مع الاحتلال".وتابع أبو سيف: "المواطن صاحب القرار النهائي، وهو أساس كل السلطات، والانتخابات استحقاق وطني".وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وصل قطاع غزة أمس الأربعاء، ومن المقرر، أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس.