فريق أبحاث الفضاء بجامعة الأقصى يرصد بُقعاً شمسية من غزة



والبقع الشمسية هي مناطق على سطح الشمس تتميز بدرجة حرارة منخفضة عن المناطق المحيطة بها وبنشاط مغناطيسي مكثف يمنع حمل الحرارة ، مكوناً مناطق ذات حرارة سطحية منخفضة.



وبالرغم من كونها مناطق شديدة السطوع إلا أن الفرق بين درجة حرارتها، التي تبلغ حوالي 4000-4500 كلفن وحرارة سطح الشمس عموما (5700 كلفن)، تجعلها تظهر كبقع مظلمة.



وبالرغم من كونها مناطق شديدة السطوع إلا أن الفرق بين درجة حرارتها، التي تبلغ حوالي 4000-4500 كلفن وحرارة سطح الشمس عموما (5700 كلفن)، تجعلها تظهر كبقع مظلمة.

رام الله - دنيا الوطنتمكن البارحة فريق الرصد التابع لمركز أبحاث الفضاء والفلك في جامعة الأقصى، من رصد وتوثيق البقعة الشمسية رقم 2734، كما قام الفريق أيضًا بمقارنة رياضية ومعالجة محوسبة لتوضيح الفرق في الحجم بين البقع الشمسية، التى تم رصدها اليوم مع حجم كوكب الأرض، حيث وجد أن البقة 2734 تعادل مساحتها حوالي نصف مساحة المسقط الأمامي للناظر للكرة الأرضية (60.8 مليون كم).