شؤون فلسطينية

قيادات فتحاوية: الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الأحد المقبل.. والمركزية قد تلجأ للتصويت

قيادات فتحاوية: الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الأحد المقبل.. والمركزية قد تلجأ للتصويت
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المجلس الثوري لحركة، (فتح)، بيان طبيب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيُعلن خلال ثلاثة أيام عن اسم الشخصية، التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال طبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه من المتوقع أن يُعلن الرئيس عباس مرشحه لتولي المنصب بشكل نهائي الأحد المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف طبيب: "الظروف المحيطة، والتهديدات الأمريكية، واقتطاع أموال المقاصة، وقضية رواتب الموظفين، والضغط المتواصل على القيادة، كل هذه العوامل هي التي أدت إلى تأخر الإعلان عن اسم رئيس الوزراء للحكومة المقبلة".

وأوضح طبيب، أن هناك توصية من المجلس الثوري، أن يترأس أحد أعضاء المركزية الحكومة؛ مستدركاً: "لكن صلاحيات الرئيس تخوله اختيار شخصية من خارج اللجنة المركزية للحركة".

وشدد طبيب، على أن المجلس الثوري للحركة لم يُقدم أي توصيات بشأن اسم رئيس الحكومة المقبلة، كما أن المجلس لم يقع اختياره على أي من أعضاء اللجنة المركزية لفتح بهذا الشأن.

وحول إمكانية تكليف رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، قال طبيب: "لا أرى بإمكانية تكليف الدكتور رامي الحمد الله، وذلك احتراماً لقرار وتوصيات المجلس الثوري، وفتح تكن كل الاحترام والحب له".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، قال في وقت سابق: إنه في ظل الخلاف الحاد حول اختيار رئيس الوزراء الجديد من الممكن أن نلجأ إلى التصويت.

وقال زكي، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن المجلس الثوري، أعطى توصياته بأن اللجنة المركزية في توجهها العام، تسعى لضبط موازين الأمور.

وأضاف زكي: "يمثل ذلك وصفة أسبوعية، يطرح برنامج الحكومة على مائدة اللجنة المركزية"، متابعاً: "يمكن لأبو مازن، أن يأتي بمرشحه، قد نقول له مبروك، أو نلجأ للتصويت.

وقبل ذلك، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، توفيق الطيراوي، قال في قضية الرئيس الجديد للحكومة الفلسطينية، "إنه لا جديد في هذا الملف، والمشاورات لا تزال مستمرة".

يذكر، أن حكومة التوافق الوطني التي شُكلت وفق اتفاق الشاطئ عام 2014 قدمت استقالتها للرئيس عباس، وذلك تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، دون مشاركة حركة حماس. 

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