ادعيس يدعو خطباء الجمعة لتأييد الموقف المشرف لمجلس الأوقاف في القدس

رام الله - دنيا الوطندعا يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، خطباء الجمعة يوم غدٍ إلى دعم وتأييد الموقف البطولي والمشرف، الذي اتخذه مجلس الأوقاف في مدينة القدس، والقاضي بعدم وجود أي سلطة قانونية أو سياسية على المسجد الأقصى لأي كان، سوى الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى رفض إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة مرة أخرى، في تأكيد واضح وصريح بأحقة المسلمين في هذا المسجد، الذي سُمي مسجداً من قبل الله سبحانه وتعالى في كتابه الشريف.وقال ادعيس: إن هذا الموقف الذي يجب على الخطباء تأييده والدعوة إلى الوقوف خلفه من قبل جماهير شعبنا الفلسطيني ودعوة من يستطيع منهم لشد الرحال إلى الأقصى والمرابطة فيه، خاصة في ظل وضوح الخطط الإسرائيلية الداعية إلى الاستيلاء على مصلى باب الرحمة، وتحويله لكنيس تؤدى فيه الصلوات التلمودية في تكريس خطير، وغير مسبوق في تاريخ الصراع حول المسجد الأقصى منذ احتلاله في العام 1967.كما طالب ادعيس، خطباء الجمعة بتوجيه التحية لنساء القدس وفتياتها الصامدات في وجه الاعتداءات والانتهاكات، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه.وحذر ادعيس من الدعوات التي أطلقها المستوطنون لاقتحام مصلى باب الرحمة، والمسجد الأقصى، والتي تأتي في سياق الدعايات الانتخابية الإسرائيلية، داعياً للوقوف بوجهها ومنعها من الوصول إلى هدفها، بتقسيم الأقصى مكانياً، بعد محاولاتها الحثيثة لقسيمه زمنياً.