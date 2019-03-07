جمهورية "الجبل الأسود" ترسل جنودها للعراق

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو دجوكانوفيتش، أن برلمان بلاده ينظر في مشروع قرار للمشاركة في بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق للتصديق عليه.وقال دجوكانوفيتش، بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أستطيع أن أقول إننا ننفذ كل التزاماتنا تجاه المشاركة في البعثات الدولية، عدد ممثلينا في البعثات الدولية وبعثات حلف الناتو إلى تزايد. في العام الماضي أخذنا على عاتقنا التزامات ومسؤوليات جديدة في كوسوفو وليبيا، وأحلنا إلى البرلمان مشروع قرار للمشاركة في بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق للتصديق عليه".وأوضح دجوكانوفيتش، أن بلاده ملتزمة بالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها للتحالف، ووافقت على خطة وطنية للمشاركة في توزيع الأعباء المالية لتمويل حلف الناتو.