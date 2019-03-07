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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُخطر بهدم أربعة منازل زراعية في بلدة الخضر

الاحتلال يُخطر بهدم أربعة منازل زراعية في بلدة الخضر
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم أربعة منازل تعود للمواطنين: على محمود صلاح، ومنذر صلاح، وموسى أحمد صلاح، وحباس خليل صلاح، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح، أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي لقرية الخضر، مشيراً إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر، عندما أغلق الاحتلال الطريق المؤدي للقرية، ومن ثم منع المواطنين من النوم هناك، وعدم المكوث حتى الساعة الخامسة مساء.

يذكر، أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها مؤخراً في إطار مواجهة المخططات الاحتلالية الرامية إلى الاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان.

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