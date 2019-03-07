عربي

أين بوتفليقة؟

أين بوتفليقة؟
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (لوموند) الفرنسية: إنه في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين ضد رئيسهم عبد العزيز بوتفليقة، رافضين ترشحه لفترة خامسة، لا يظهر للرئيس أي وجود في المشهد العام.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، (أين الرئيس)؟ في حين قالت: إن معلومات حصل عليها البرنامج التلفزيوني الفرنسي (كوتيديان) تفيد بأن بوتفليقة، يرقد الآن بغرفة في قسم خاص في الطابق الثامن بمستشفى جامعة جنيف في سويسرا.

وأضافت (لوموند): الرئيس الجزائري، أدخل المستشفى منذ يوم 24 شباط/ فبراير الماضي لإجراء فحوص طبية دورية تستغرق بضعة أيام فقط، وذلك حسب المعلومات الرسمية التي قدمتها الرئاسة، والتي تضرب ستاراً من السرية حول صحة رئيس الدولة منذ ست سنوات.

وفي شريط بثته قناة (تي أم سي) أول أمس، وتم تصويره بكاميرا خفية، تمكن الصحفي الفرنسي من أصل جزائري عز الدين أحمد الشاوش من الوصول إلى جناح كبار الشخصيات بالمستشفى السويسري دون أي صعوبة.

وأمام الغرفة التي يفترض أن يكون فيها بوتفليقة، وجد شرطياً واحداً مكلفاً بالحراسة، وعندما سأل ممرضة لدى خروجها من إحدى الغرف قائلًا: "أود أن أعرف هل السيد بوتفليقة هنا؟" ردت عليه "اذهب لرؤية أخيه ثم أسأله".

ووفق الفيديو، فبعد فترة وجيزة، يلتقي الشاوش وجها لوجه مع ناصر بوتفليقة أحد إخوة الرئيس، ولكن الأخير يرفض الرد ويهرع إلى إحدى الغرف، كما أوردت (لوموند) التي تضيف بأن هذه الواقعة تؤكد أن بوتفليقة ما يزال بسويسرا، خاصة وأن حكومته لم تعلن عودته بعد لأرض الوطن فاتحة الباب أمام التكهنات بشأن صحته.

يشار إلى أنه قبل يوم مما وقع للشاوش بالمستشفى، وعلى بعد آلاف الكيلومترات، قدم عبد الغني زعلان مدير حملة بوتفليقة ملف ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، رغم الاحتجاجات الرافضة.

 

أخبار ذات صلة

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

سطو مُسلح على سيارة نقل أموال البريد المصري

سطو مُسلح على سيارة نقل أموال البريد المصري

هل اعتنق &#34;علاء مبارك&#34; الديانة البهائية؟

هل اعتنق "علاء مبارك" الديانة البهائية؟

الامارات: ملتزمون بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا لحل الدولتين

الامارات: ملتزمون بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا لحل الدولتين

حزب القوى الاشتراكية يسحب نوابه من البرلمان الجزائري

حزب القوى الاشتراكية يسحب نوابه من البرلمان الجزائري

الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي

الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي

اتصالات إسرائيلية مع الأردن لحل أزمة مُصلى الرحمة بالأقصى

اتصالات إسرائيلية مع الأردن لحل أزمة مُصلى الرحمة بالأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

إصابة رضيع بحالة اختناق إثر استنشاقه غاز الاحتلال في مخيم الدهيشة

إصابة رضيع بحالة اختناق إثر استنشاقه غاز الاحتلال في مخيم الدهيشة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 17 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 17 مواطناً

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم تسلله عبر السياج شمالي قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم تسلله عبر السياج شمالي قطاع غزة

التميمي يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة طفلين شقيقين حرقا بالخليل

التميمي يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة طفلين شقيقين حرقا بالخليل

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة تجاه أشكول

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة تجاه أشكول

الحساينة : قطاع المقاولات يعاني من أزمة تتطلب تعاون الجميع لحلها

الحساينة : قطاع المقاولات يعاني من أزمة تتطلب تعاون الجميع لحلها

الفتي العام: الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج

الفتي العام: الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج

الشرطة تُتلف 10 أجسام مشبوهة في الخليل

الشرطة تُتلف 10 أجسام مشبوهة في الخليل

منوعات

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل &#34;معشوق الفتيات&#34;

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل "معشوق الفتيات"

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

فيلم عن &#34;الدورة الشهرية&#34; يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

فيلم عن "الدورة الشهرية" يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

ممثلة كويتية تنهال بالضرب والشتائم على ابنتها أمام جمهورها

ممثلة كويتية تنهال بالضرب والشتائم على ابنتها أمام جمهورها

هنا شيحة تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد فلوكس

باسم يوسف يعود للشاشة على هذه القناة.. ثم يُهاجمها

باسم يوسف يعود للشاشة على هذه القناة.. ثم يُهاجمها

عربي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)

سطو مُسلح على سيارة نقل أموال البريد المصري

سطو مُسلح على سيارة نقل أموال البريد المصري

الامارات: ملتزمون بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا لحل الدولتين

الامارات: ملتزمون بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا لحل الدولتين