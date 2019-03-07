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الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي

الرئيس السوداني يُقيل محافظ البنك المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الرئاسة السودانية، أنه تم إعفاء محافظ البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحيى جنقول بالمنصب.

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مؤخرًا، تغييرات في مناصب عليا من الدولة، من أجل احتواء أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وجاءت إقالة محافظ البنك المركزي، ضمن إجراءات يقوم بها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر ايلا؛ لإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي في البلاد، ووقف التدهور الاقتصادي الحاصل.

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