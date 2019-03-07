إصابة رضيع بحالة اختناق إثر استنشاقه غاز الاحتلال في مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب رضيع بحالة اختناق، صباح اليوم الخميس، بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت جريحاً وأسيراً محرراً.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم الدهيشة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، تجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الرضيع ناجح ثائر المعيوي (40 يوماً)، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.وأضاف المصدر: أن قوات الاحتلال، اعتقلت الجريج محمد رائد شمروخ (19 عاماً)، بعد مداهمة منزل والده في المخيم وفتشته.كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر موسى قوار (19 عاماً)، بعد مداهمة منزل والده في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.