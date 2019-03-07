بعد 70 يومًا من الاختفاء.. عودة حساب العريفي على (تويتر)



حساب العريفي عبر تويتر



رام الله - دنيا الوطنعاد حساب الداعية السعودي محمد العريفي، عبر موقع (تويتر)، إلى الظهور مجدداً، بعد اختفاء دام نحو سبعين يوماً.وبدأ حساب العريفي بإعادة متابعيه تدريجياً منذ أمس الأربعاء، ليصل إلى 19.1 مليون متابع، علماً أن متابعي الداعية السعودي قبل اختفاء حسابه، تجاوز حاجز الـ 21 مليوناً.وعاد الحساب للظهور بشكل متقطع لدى المتابعين منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، في حين أثار اختفاء حساب العريفي، وعودته دون سابق إنذار، تساؤلات عديدة من قبل ناشطين في مواقع التواصل، وفق (الجزيرة.نت).يشار إلى أنه منذ اختفاء حسابه، لم يظهر العريفي سوى مرة واحدة، وعبر الحساب الرسمي لمهرجان شتاء "طنطورة" الذي تغلب عليه الحفلات الغنائية، وذلك للترويج لزيارة مدائن صالح.