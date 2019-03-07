هل اعتنق "علاء مبارك" الديانة البهائية؟

رام الله - دنيا الوطنسخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، من تصريحات القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حول اعتناق نجل مبارك الديانة البهائية.وكان ربيع، قال في وقت سابق: إن الجماعة استغلت اختفاء حسني مبارك عام 2005 وأشيع أن نجله علاء اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك، على مجلس الشعب للاعتراف.وتعليقاً على هذه التصريحات، رد علاء مبارك ساخراً: "هو فينا من كدة يا مسلمين... والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده علي الهواء، سبحان الله".وأكد إبراهيم ربيع في إحدى المقابلات التلفزيونية معه، أن الغرض من تلك الشائعة التي روج لها وأنصاره، ضرب الرئيس مبارك.