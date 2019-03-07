حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 17 مواطناً
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرفة من الضفة الغربية.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرفة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 17 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، بالإضافة إلى ضبط سلاح (كارلو)، وفق زعمه.
وتنفذ قوات الاحتلال، حملات اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بشكل يومي، وتقوم بتحويلهم للتحقيق.
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