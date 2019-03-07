شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يَهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر

شاهد: الاحتلال يَهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير البرغوثي، بأنه وشقيقه صالح نفذّ عملية (عوفرا) قرب رام الله في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن إصابة تسعة إسرائيليين بينهم حالات خطيرة.

 





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