شاهد: الاحتلال يَهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر

















وتتهم قوات الاحتلال الأسير البرغوثي، بأنه وشقيقه صالح نفذّ عملية (عوفرا) قرب رام الله في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن إصابة تسعة إسرائيليين بينهم حالات خطيرة.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم.