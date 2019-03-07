شؤون فلسطينية

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم، غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 15-6 18-9 بيت لحم 13-8 15-6 18-9
رام الله والبيرة 12-7 14-5 17-8 طولكرم 18-10 20-8 22-10
نابلس 14-8 16-6 19-9 قلقيلية 18-10 20-8 22-10
جنين 18-9 20-7 23-10 سلفيت 13-8 15-6 18-9
طوباس 18-9 20-7 23-10 روابي 14-8 16-6 19-9
الخليل 12-6 14-4 17-7 غزه 17-11 19-9 21-11
أريحا 21-11 22-10 24-11 خانيونس 17-11 19-9 21-11
الأغوار الشمالية 19-9 20-8 22-9 رفح 18-10 20-8 22-10

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