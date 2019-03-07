الامارات: ملتزمون بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا لحل الدولتين

أكد انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات، بضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطين المستقلة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال قرقاش في كلمة له خلال اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة (التدخلات الايرانية) أمس الأربعاء: "هذه القضية كانت ولا تزال قضيتنا الأولى"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية أمام الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في سياق آخر، شدد قرقاش، على ضرورة تفعيل الدور العربي في سوريا، محذرا من تداعيات التدخلات الإقليمية غير العربية في هذه البلاد.



وأبدى قرقاش، تأييد الإمارات للتوصل إلى حل سياسي في سوريا استنادا إلى مقررات جنيف ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إليها غير بيدرسن.



وقال: "نؤكد مجددا على أهمية إعادة الدور العربي الناشط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية غير العربية والتي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة وتفاقم معاناة البلاد وشعبها الشقيق، بل وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها".



وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال الوزير الإماراتي إن بلاده تبذل كل ما بوسعها لمساعدة إعادة الأمن والاستقرار في هذه الدولة، مرحبا بمساعي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.



وشن قرقاش هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن تصرفاتها تعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل نزاعات المنطقة بالطرق السلمية.



وحمّل الوزير الإماراتي جماعة (الحوثيين) المسؤولية عن عرقلة تطبيق الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في السويد في شهر ديسمبر الماضي.



وأشاد قرقاش بفعالية الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة "التصدي للتطرف والفكر المتطرف لأنه يشكل البيئة الحاضنة للإرهاب".



رام الله - دنيا الوطن