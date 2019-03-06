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الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي

الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الرئاسة السودانية في بيان صدر مساء الأربعاء، بإعفاء محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحيى جنقول بالمنصب.

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا تغييرات في مناصب عليا من الدولة من أجل احتواء أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي ضمن إجراءات يقوم بها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر ايلا لإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي في البلاد ووقف التدهور الاقتصادي الحاصل.

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