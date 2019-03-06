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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بزعم تسلله عبر السياج شمالي قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بزعم تسلله عبر السياج شمالي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة، شاباً فلسطينياً غير مسلح، بزعم تسلله عبر السياج الفاصل من قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما اعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.

وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم تحويل الشاب الفلسطيني، إلى ان قوات الجيش الاسرائيلي فتحت تحقيقا معه.

وكان موقع (حدشوت 24)، قد أفاد أن جنود الجيش الإسرائيلي انتشروا في ساعة متاخرة من الليلة، عند السياج الأمني الفاصل، على الحدود الشرقية، شمال قطاع غزة.

وادعى الموقع ذاته، أن انتشاء الجنود الاسرائيليين عند السياج، جاء بعد تخوفات من وجود متسلل نحو الداخل.

يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في إطار فعاليات الارباك الليلي ومسيرات العودة وكسر الحصار.

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