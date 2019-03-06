شؤون فلسطينية

التميمي يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة طفلين شقيقين حرقا بالخليل

التميمي يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة طفلين شقيقين حرقا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد التميمي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفلين وائل الرجبي (4) سنوات وشقيقته ملاك سنة ونصف، واللذين توفيا جراء حريق اندلع في منزلهما الليلة الماضية في البلدة القديمة في الخليل.

وقال التميمي: "ان جنود الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل منعوا طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني من الوصول الى المنزل واحتجزوهم على الحواجز التي يقيمونها على مداخل البلدة القديمة، الامر الذي حال دون اخماد النيران وإسعاف المصابين ما أدى الى هذه النتيجة الكارثية.

وأضاف التميمي: "أن هذه الكارثة تثبت مرة أخرى الممارسات العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال، علنا وعلى رؤوس الاشهاد، بحق أبناء شعبنا عامة وأهالي البدة القديمة في الخليل خاصة، واخرها هذه الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها رضيعين بريئين".

وطالب التميمي المجتمع الدولي ومؤسساته "بأخذ مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة وبفتح تحقيق دولي بها وبخروقات الاحتلال في البلدة القديمة خاصة بعد امعانه بتهويدها ومحاولة تطهيرها عرقيا من سكانها الأصليين، وما توقيف حكومة المستوطنين لعمل بعثة المراقبين الدوليين في المدينة الا دليل على ذربها بعرض الحائط كافة القوانين الدولية وتحديا للمجتمع الدولي برمته".

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