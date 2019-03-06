جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة تجاه أشكول

رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض القبة الحديدة في منطقة أشكول على حدود غلاف غزة صاروخين أطلقا من قطاع غزة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سُمع دوي انفجارات في محيط مجمع أشكول الاستيطاني في غلاف غزة، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن دوي الانفجارات القوية سُمعت في أشكول بعد انطلاق الصفارات، لافتةً إلى أن سكان غلاف غزة أفادوا بأنهم صفارات إنذار ولكن في هذه المرحلة لم يحدد إطلاق صواريخ.وأضافت: "الفحص الأولي من قوات الأمن أن الصفارت دوت بالخطأ ما زالت القوات تتأكد"، فيما أكد جيش الاحتلال أنه يفحص الأمر.من ناحيتها، قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، إن القبة الحديدية نفذت عملية اعتراض صاروخي في أشكول.بدورها، قالت (ريشت كان) الإسرائيلية: "على ما يبدو هناك سقوط لصاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول".صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، قالت: "أطلق صاروخ واحد من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة بأشكول، ليس من الواضح بعد ما اذا كان هناك صاروخ ثاني، فلا يزال الامر قيد المراجعة".وأضافت الصحيفة: "بخصوص صفارات الإنذار التي سبقت هذا الحدث في شعر هنيغف كانت بسبب عبوة متفجرة أطلقت من قطاع غزة، حتى هذا الوقت لا يوجد رد من الجيش".أما أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد أكد أنه تم تفعيل صافرات الانذار في المجلس الإقليمي (أشكول)، بعد التعرف على اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة.وقال: "في وقت سابق تم تفعيل الإنذار بالقرب من السياج الأمني في شرق قطاع غزة، ويشير الفحص إلى أن الإنذار حدث نتيجة لعبوة متفجرة تم إلقاءها خلال التظاهرات عند السياج الحدودي".