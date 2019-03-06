الفتي العام: الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج





وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب وفق 3 نيسان 2019م، وبهذه المناسبة دعا سماحته العرب والمسلمين إلى القيام بواجبهم تجاه القدس، ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتعرض لاعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال البغيض.











رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية –رئيس مجلس الإفتاء الأعلى-أن يوم الخميس الموافق 7 آذار 2019م هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم الجمعة الموافق 8 آذار 2019م هو غرة شهر رجب لعام 1440هـ.