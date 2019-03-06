الشرطة تُتلف 10 أجسام مشبوهة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة، اليوم، عشرة أجسام مشبوهة، تم العثور عليها في مناطق مختلفة من أرجاء محافظة الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "أن الشرطة قامت صباح هذا اليوم، بالتعامل مع عشرة أجسام مشبوهة تم العثور عليها في وقت سابق، من قبل عدد من المواطنين في أراضيهم الزراعية بمناطق مختلفة من أرجاء المحافظة، حيث قامت طواقم وحدة هندسة المتفجرات، بنقل هذه الأجسام وإتلافها بشكل آمن".وأهاب البيان، بالإخوة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم العبث بأية أجسام مشبوهة ومريبة قد يعثرون عليها، والاتصال على الرقم المجاني لغرفة عمليات شرطة المحافظة (100)؛ لتتمكن الطواقم المختصة من التعامل مع هذه الأجسام بشكل آمن، وبما يضمن سلامتهم، والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم.