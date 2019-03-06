الاتحاد العام للمرأة ينظم احتفالية بمناسبة الثامن من آذار لليوم العالمي للمرأة





جاءت الاحتفالية بالشراكة مع الأطر الطلابية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة العديد من الشخصيات الاعتبارية، على رأسها آمال حمد، مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، ومريم أبو دقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى الدكتور عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة فتح، وطلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.





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خاص دنيا الوطننظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، احتفالية في مدينة غزة بمناسبة الثامن من آذار/ مارس لليوم العالمي للمرة الفلسطينية، وذلك تحت عنوان "نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نعم لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، ونعم لحق العودة، معاً لانهاء الاحتلال".