عباس زكي: قد تلجأ مركزية فتح للتصويت لاختيار رئيس الوزراء المقبل

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي: إنه في ظل الخلاف الحاد حول اختيار رئيس الوزراء الجديد من الممكن أن نلجأ إلى التصويت.





وقال زكي، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن المجلس الثوري أعطى توصياته بأن اللجنة المركزية في توجهها العام، تسعى لضبط موازين الأمور.





وأضاف زكي: "يمثل ذلك وصفة أسبوعية، يطرح برنامج الحكومة على مائدة اللجنة المركزية"، متابعاً: "يمكن لأبو مازن، أن يأتي بمرشحه، قد نقول له مبروك، أو نلجأ للتصويت.





رام الله - دنيا الوطن