ضمن فعاليات الإرباك الليلي.. خمس إصابات برصاص الاحتلال شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة مواطنين بجراح مختلفة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء شرقي مدينة غزة.





وفي سياق ذي صلة، قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إن الشبان الفلسطينيين، ألقوا عشرات العبوات الناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرقي مدينة غزة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.





وأضاف الموقع: "حوالي 500 فلسطيني يتظاهرون الآن على حدود شرق غزة، يشعلون الإطارات ويلقون العبوات المتفجرة والقنابل الأنبوبية نحو قوات الجيش".



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن المواطنين الخمسة، أصيبوا بجراح مختلفة برصاص جيش الاحتلال، دون أن توضح تفاصيل أخرى.وزعم موقع صحيفة (يديعوت آحرنوت)، أنه تم إطلاق بالون مفخخ من غزة، حيث أسقط متفجرات على مستوطنة في المجلس الإقليمي (أشكول)، لافتاً إلى عدم وجود إصابات أو أضرار.