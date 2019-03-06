حماس تكشف ما يحمله الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الوفد الأمني المصري، يحمل مطالب شعبنا، لافتاً إلى أن الوفد يضاعف جهوده للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقها وإلزامه بالتفاهمات وتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة.



وقال القانوع، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات، سيدفع ثمنه مستوطنو الغلاف، مشيراً إلى أن حركته مصممة مع فصائل المقاومة على ضرورة إلزام الاحتلال بدفع استحقاقات التفاهمات التي تمت، وتحذره من التنصل منها.وأوضح القانوع، أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وأدواتها الشعبية متصاعدة، حتى نزول الاحتلال لباقي مطالب شعبنا.