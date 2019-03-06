سياسي فلسطيني: جهود مصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب: إن التحرك المصري في ظل تلك المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة مع تنصل الاحتلال في تنفيذ بنود اتفاق التهدئة، يأتي لتثبيت حالة التهدئة، وتثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه قبل أربعة أشهر.وأضاف الغريب خلال لقاء له على فضائية (الغد) الإخبارية، أن الوفد المصري، الذي زار قطاع غزة، يخوض تحدياً ليس بالبسيط أمام إمكانية قدرته على ممارسة الضغط على إسرائيل في دفع استحقاق حالة التهدئة، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع الوفد الأمني المصري، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، كان مهماً، وتركز بمجمله حول إمكانية إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق التهدئة.وأوضح الغريب، أن ملف المصالحة الفلسطينية، تعطل وتجمد، ووصل إلى طريق مسدود، وأرى أن إمكانية استئناف المصالحة بات أمراً غير وارد حالياً، معرباً عن اعتقاده بأن الجهد المصري في تلك الفترة، يتركز على ضمان استمرار حالة الهدوء، وعدم الوصول إلى مواجهة مفتوحة مع الاحتلال.