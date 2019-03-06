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مسؤول إسرائيلي: سنضطر لعمل عسكري في قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي: سنضطر لعمل عسكري في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، إنه لا يوجد حل سياسي للوضع في قطاع غزة، مضيفاً: "سنضطر للعمل عسكرياً هناك". 

وأضاف ديختر، للإذاعة الإسرائيلية (كان)، أنه سيكون هناك حاجة لتجريد غزة من البنى التحتية العسكرية، وسيكون هناك حاجة لما يشبه عملية السور الواقي، وتسمح لقوات الأمن بقابلية الوصول إليها بحدها الأقصى". 

وأضاف: "ما سيحدث في نهاية الأمر في غزة هو أنّه يجب أن تكون مجردة من البنى التحتية العسكرية الموجودة فيها، ولا يوجد أيّ حل آخر أنا أعرفه"، متابعاً: ""لا أرى هذا الأمر ينفذ بطريقة سياسية للأسف الشديد، لذلك يجب التخطيط للتوقيت المثالي للانطلاق، هذه ليست عملية من أسبوعين ولا شهرين".

وأوضح رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أنّ "التوقيت المثالي يجب أن يحدد من قبل المستوى السياسي والعسكري والأمني، فهذه ليست عملية قصيرة".

وتابع: "يجب أن ندرك أن قصة غزة ليست قصة مع منظمة إرهابية، إنها كيان إرهابي لديها قدرات عسكرية، والسلطة الفلسطينية غير مرتبطة بقطاع غزة، بل على العكس أيّ خطوة من جانب سلطة أبو مازن في غزة، هي فقط تُصعب على إسرائيل عن علم وقصد"، وفق تعبيره.

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