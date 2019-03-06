حاملاً رَدّ إسرائيل للفصائل.. الوفد الأمني المصري يعود غداً لقطاع غزة

خاص دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، عن موعد عودة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة.





وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني سيعود إلى القطاع غداً الخميس، لافتاً إلى أنه سيحمل للفصائل الفلسطينية، رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تفاهمات التهدئة.







وأوضح أبو ظريفة، أن الوفد الأمني المصري، نقل في زيارته السابقة إلى حركة حماس، رغبة الاحتلال الإسرائيلي في وضع كل الوعودات موقع التطبيق، وتحويلها إلى تفاهمات ملزمة.



وأضاف: "سبق للاحتلال، أن أعطى هذه الوعودات، ولكنه تنصل منها، فالرسائل التي حملها الوفد المصري إلى الجانب الإسرائيلي، تتمثل في أنه لا إمكانية لوقف أدوات المقاومة الشعبية إلا بوضع كل هذه الوعودات، لتصبح تفاهمات في إطار تخفيف الحصار، ووقف العدوان المستمر بحق المتظاهرين، واستهدافهم، وما دون ذلك على الاحتلال أن يتحمل النتائج والتداعيات، نتيجة ما يعيشه قطاع غزة من أزمات قد تؤدي إلى حالة الانفجار".وتابع: "هناك رغبة جامحة؛ لعدم الوصول إلى هذا الانفجار، وبالتالي فإن الوفد الأمني المصري، سينقل كل هذه الرسائل للجانب الإسرائيلي".وأكمل: "الرسالة الثانية التي بحوزة الوفد الأمني المصري، هي ان أقصر الطرق للخروج من الأزمات التي يعيشها قطاع غزة، يكون عبر التسريع بإنهاء الانقسام".