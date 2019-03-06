عاجل

  • الصحة: اصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: الجيش الأمريكي ينشر صواريخ "ثاد" بالقرب من قطاع غزة

شاهد: الجيش الأمريكي ينشر صواريخ "ثاد" بالقرب من قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) المحلية: إن الجيش الأمريكي باشر بنشر بطاريات صواريخ "ثاد" الأمريكية المتطورة بالقرب من البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن ذلك بعد أن نشر قبل أيام بطاريات من هذه المنظومة لأول مرة في منطقتي الوسط تل أبيب والشمال.

وصواريخ ثاد هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، من المكونات الرئيسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية المصمم لحماية القوات الأميركية وحلفائها والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية.

ويعمل نظام ثاد في منطقة دفاع، حيث يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

وهو نظام قابل للنقل وللنشر بسرعة، وقد تم برهان قدراته في العديد من التجارب الناجحة، حيث يتوافق نظام ثاد عملياً مع العديد من مكونات أنظمة BMDS ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام Aegis للدفاع الصاروخي من البحر، والعديد من المستشعرات الخارجية الأخرى، كما يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك-3.



أخبار ذات صلة

العثور على جثة مواطن شرقي نابلس والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة مواطن شرقي نابلس والشرطة والنيابة تحققان

مسؤول إسرائيلي: سنضطر لعمل عسكري في قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي: سنضطر لعمل عسكري في قطاع غزة

حاملاً رَدّ إسرائيل للفصائل.. الوفد الأمني المصري يعود غداً لقطاع غزة

حاملاً رَدّ إسرائيل للفصائل.. الوفد الأمني المصري يعود غداً لقطاع غزة

شعث: شعبنا قادر على الصمود حتى يتخلص العالم من الهيمنة الأميركية

شعث: شعبنا قادر على الصمود حتى يتخلص العالم من الهيمنة الأميركية

عريقات: عندما نختلف علينا العودة لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص

عريقات: عندما نختلف علينا العودة لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص

التربية والتعليم: انتظام الدراسة غداً الخميس ولا وجود لإجازة

التربية والتعليم: انتظام الدراسة غداً الخميس ولا وجود لإجازة

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر &#34;واقع القطاع المصرفي الفلسطيني&#34; بمحيطه العربي

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني" بمحيطه العربي

وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لغزة عبر معبر (ايزر)

وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لغزة عبر معبر (ايزر)

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

العثور على جثة مواطن شرقي نابلس والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة مواطن شرقي نابلس والشرطة والنيابة تحققان

شعث: شعبنا قادر على الصمود حتى يتخلص العالم من الهيمنة الأميركية

شعث: شعبنا قادر على الصمود حتى يتخلص العالم من الهيمنة الأميركية

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر &#34;واقع القطاع المصرفي الفلسطيني&#34; بمحيطه العربي

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني" بمحيطه العربي

وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لغزة عبر معبر (ايزر)

وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لغزة عبر معبر (ايزر)

مزهر: سنستمر في إطلاق البالونات الحارقة وفي جعبتنا المزيد

مزهر: سنستمر في إطلاق البالونات الحارقة وفي جعبتنا المزيد

العمل بغزة: فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجين لوجود فرص عمل

العمل بغزة: فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجين لوجود فرص عمل

المالكي يدعو لتنفيذ قرارات مواجهة أي قرار لدولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

المالكي يدعو لتنفيذ قرارات مواجهة أي قرار لدولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الجريح عثمان ما زال ينتظر تحويلة للعلاج في الخارج

الجريح عثمان ما زال ينتظر تحويلة للعلاج في الخارج

منوعات

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل &#34;معشوق الفتيات&#34;

صدمة في العالم العربي والغربي بعد رحيل "معشوق الفتيات"

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

ماذا حدث لزوج شيماء سيف حين حاول حملها بيديه؟

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

عندما إكتشف سلمان خان أن آيشواريا راي تخونه مع أقرب صديق له

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

لماذا نام رامز جلال أمام بيت الفنان حسن حسني 3 ليالي متواصلة؟

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

كايلي جينر تصبح أصغر مليارديرة عصامية بالتاريخ

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

رسالة غامضة من زينة عاشور لأولادها

فيلم عن &#34;الدورة الشهرية&#34; يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

فيلم عن "الدورة الشهرية" يفوز بالأوسكار.. ماهي قصته؟

ممثلة كويتية تنهال بالضرب والشتائم على ابنتها أمام جمهورها

ممثلة كويتية تنهال بالضرب والشتائم على ابنتها أمام جمهورها

هنا شيحة تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد فلوكس

باسم يوسف يعود للشاشة على هذه القناة.. ثم يُهاجمها

باسم يوسف يعود للشاشة على هذه القناة.. ثم يُهاجمها

عربي

صحيفة سويسرية تنشر معلومات عن الحالة الصحية لبوتفليقة

صحيفة سويسرية تنشر معلومات عن الحالة الصحية لبوتفليقة

الجيش السوري يهاجم أهدافا لتنظيم الدولة في الصحراء

الجيش السوري يهاجم أهدافا لتنظيم الدولة في الصحراء

تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة يُعاني من مشاكل في التنفس والأعصاب

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة يُعاني من مشاكل في التنفس والأعصاب