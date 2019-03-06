شاهد: الجيش الأمريكي ينشر صواريخ "ثاد" بالقرب من قطاع غزة

وصواريخ ثاد هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، من المكونات الرئيسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية المصمم لحماية القوات الأميركية وحلفائها والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية.







ويعمل نظام ثاد في منطقة دفاع، حيث يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.





وهو نظام قابل للنقل وللنشر بسرعة، وقد تم برهان قدراته في العديد من التجارب الناجحة، حيث يتوافق نظام ثاد عملياً مع العديد من مكونات أنظمة BMDS ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام Aegis للدفاع الصاروخي من البحر، والعديد من المستشعرات الخارجية الأخرى، كما يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك-3.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (القدس) المحلية: إن الجيش الأمريكي باشر بنشر بطاريات صواريخ "ثاد" الأمريكية المتطورة بالقرب من البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.ونقلت الصحيفة، عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن ذلك بعد أن نشر قبل أيام بطاريات من هذه المنظومة لأول مرة في منطقتي الوسط تل أبيب والشمال.