عريقات: عندما نختلف علينا العودة لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن على الفلسطينيين، عندما يختلفون أن يعودوا إلى صناديق الاقتراع.







وأضاف عريقات، عبر صفحته الرسمية في (تويتر): "عندما نختلف كحركات وفصائل فلسطينية، فإن علينا العودة إلى صناديق الاقتراع وليس إلى صناديق الرصاص".







يأتي ذلك، في تعليق عريقات على وصول وفد من لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، برئاسة حنا ناصر، للقاء قيادة حركة حماس، وبحث إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية.

