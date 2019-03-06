اتصالات إسرائيلية مع الأردن لحل أزمة مُصلى الرحمة بالأقصى

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اتصالات إسرائيلية تجري حالياً مع مسؤولين أردنيين؛ للتوصل إلى حل بشأن الأزمة المتعلقة بمصلى وباب الرحمة في المسجد الأقصى.





ونقلت تلك الوسائل، عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تذكر اسمه، الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، يجرى الاتصالات من الجانب الإسرائيلي مع المسؤولين الأردنيين.







يذكر، أن المقدسيين، أقدموا على فتح مصلى وباب الرحمة المغلقين منذ 16 عاماً، فيما أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بإغلاقه، الأمر الذي يرفضه المرابطون في المسجد الأقصى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، إلى أنه يسعى الى التوصل لاتفاق وحل وسط واضح، يُلبي مصالح الأمن الإسرائيلي.