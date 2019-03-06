التربية والتعليم: انتظام الدراسة غداً الخميس ولا وجود لإجازة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، على انتظام الدوام الدراسي غداً الخميس، في كافة مدارس محافظات الوطن (الحكومية والخاصة والوكالة).وأشارت الوزارة في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الدوام اعتيادي في جميع مدارس فلسطين (الحكومية والخاصة والوكالة)، عدا تلك التي تعطل فيها الدوام أيام الخميس.