البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني" بمحيطه العربي





وعُقد المؤتمر برعاية وحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني حيث القى كل منهما كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي شهد حضورا واسعاً من المصرفيين والاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال والخبراء المختصين من فلسطين والأردن.



وتناول المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، العديد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتي تهم المصارف المركزية والتجارية على حد سواء كدور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة، تطورات التكنولوجيا المالية والرقمية وتطور الخدمات المالية، إنعكاسات شركات التكنولوجيا الناشئة على مستقبل التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية، دور التكنولوجيا المالية كآلية جديدة في تعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.



وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر في إطار التزام البنك العربي وحرصه الدائمين على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى تطوير الصناعة المصرفية بما فيها تلك المتعلقة بجوانب التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية.



رام الله - دنيا الوطنرعى البنك العربي مؤخرا فعاليات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي" بدورته الثالثة تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" والذي أقيم في فندق كمبينسكي – البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في فلسطين وجمعية البنوك في الأردن.