وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لغزة عبر معبر (ايزر)

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأعلن هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر وصل مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.وأشار كحيل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه من المقرر أن يلتقي ناصر بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، لبحث ملف الانتخابات.وكان عضو لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، قد قال في تصريحات سابقة لـ"دنيا الوطن": "إن ناصر سيصل اليوم إلى القطاع، على أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية غداً الخميس، لبحث موضوع الانتخابات".وأضاف: "لقاء ناصر مع هنية سيكون الساعة 11 ظهراً، في مكتب الأخير بمدينة غزة".وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قراراً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحل المجلس التشريعي، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.ولاقى هذا القرار اعتراضاً كبيراً من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، فيما أكدت حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أن هذا القرار، سيساهم في إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 12 عاماً.