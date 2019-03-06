مزهر: سنستمر في إطلاق البالونات الحارقة وفي جعبتنا المزيد

رام الله - دنيا الوطنأكد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنه سيتم الاستمرار في اطلاق البالونات الحارقة، وسيكون هناك المزيد من التصعيد.وقال مزهر في تصرحات له: "في جعبتنا الكثير من الإمكانيات الشعبية التي يصنعها شعبنا للتنغيص على مستوطني غلاف غزة".وأضاف: "الحصار سيُكسر آجلا أم عاجلاً، ولن نربط كسره بأي أثمان سياسية، ولن يدفع الشعب الفلسطيني الفاتورة وحده".