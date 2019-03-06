ما سبب انخفاض وزن ربطة الخبز بغزة من ثلاثة كيلو الى 2850 جرام؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، عن تخفيض وزن ربطة الخبز 150 كيلو جرام، بحيث يصبح وزن الربطة من ثلاثة كيلو جرام، 2850 جرام، وبنفس سعر الربطة وهو سبعة شواكل.وأكد يوسف احد العمال الذي يعملون في احد المخابز بمدينة غزة لـ"دنيا الوطن"، أن وزن الربطة بالمخبز الذي يعمل به هي 3 كيلو جرام وليس 2850.وقال: "وزن ربطة الخبز كما هي، حيث نضعها على الميزان قبل ربطها بحيث يصبح وزنها ثلاثة كيلو جرام".بدوره، اكد احمد وهو عامل يعمل مخبز اخر بمدينة غزة، أنه تم خفض وزن ربطة الخبز من ثلاثة كيلو جرام الى 2850 جرام، وذلك بتعليمان من وزارة التموين."دنيا الوطن" تعرفت على راي دائرة حماية المستهلك بمدينة غزة، حيث اكد محمد العبادلة مدير الدائرة، أن خفض وزن ربطة الخبز من ثلاثة كيلو جرام الى 2850 جرام، جاء بسبب ارتفاع سعر الدقيق في البورصة العالمية.وقال: "بسبب ارتفاع سعر الدقيق في البورصة العالمية، تم تخفيض وزن ربطة الخبز، حتى يكون هناك توافق مع سعر الربطة".