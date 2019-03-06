العمل بغزة: فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجي لوجود فرص عمل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجين اعتبارا من اليوم الاربعاء؛ لوجود عدد من فرص التشغيل المؤقت المحدودة.
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجين اعتبارا من اليوم الاربعاء؛ لوجود عدد من فرص التشغيل المؤقت المحدودة.
وبحسب وكالة (الرأي)، فإن توفير فرص التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، جاء بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والاهلية.
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