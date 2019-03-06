العمل بغزة: فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجي لوجود فرص عمل





وبحسب وكالة (الرأي)، فإن توفير فرص التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، جاء بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والاهلية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للعمال والخريجين اعتبارا من اليوم الاربعاء؛ لوجود عدد من فرص التشغيل المؤقت المحدودة.