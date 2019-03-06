ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الألمانية عن تمديد قرارها وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية آذار/مارس الجاري.وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تمديد الحظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية يأتي لإعطاء حكومة برلين وقتا لتقييم المشاركة العسكرية للمملكة في الحرب اليمنية.وأعرب ماس عن قناعة الحكومة الألمانية بضرورة وضع حد للحرب في اليمن "بأسرع وقت ممكن".وفرضت ألمانيا حظرا على تصدير الأسلحة إلى الرياض العام الماضي ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية، في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.وانتقدت بريطانيا وفرنسا القرار الألماني، وقالتا إنه يمنعهما من بيع معدات عسكرية منتجة بالتعاون مع برلين إلى السعودية.